Giorgia invita a godere della leggerezza della normalità nel suo nuovo singolo "Niente di male" in radio e in digitale da venerdì 18 ottobre. Un brano, che arriva a oltre un anno dal suo ultimo album di inediti "Blu" e che ripropone una delle voci più intense del panorama musicale italiano. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l'unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante.