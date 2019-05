Giorgia: "Il mio Pop Heart Tour è un viaggio terapeutico nel tempo"

"E' un viaggio nel tempo, terapeutico, con alcune canzoni che sono mie e altre di grandi artisti, e sono ricordi... miracoli". Il Pop Heart Tour di Giorgia fa il pieno di emozioni nelle due date milanesi (il 6 e 7 maggio). Al Forum di Assago è un spettacolo di luci e immagini che crescono durante il live: "Ho sempre ansia , vado in costruzione, la dinamica della scaletta la faccio in base allo scioglimento di questa ansia e al contatto con il pubblico, mi piace vedere come si trasforma, iniziamo in un modo e finiamo in un altro", racconta a Tgcom24 .

Giorgia scalda il pubblico con "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti e chiude sulle note di "I will always love you" di Whitney Houston. Lo schermo, a tre, è semplice e pulito e si arricchisce durante il concerto con laser e visual: "E' la mia natura, mi piace il palco pulito, sono un po' rock in questo. Il palco deve essere aperto e arioso e la soluzione degli schermi era perfetta. Inizio con Lorenzo, e la canzone fa tutto, ci voleva pulizia e semplicità, il senso di quel testo è che tu sei nudo davanti alla vita". A farla da padrone ci sono le immagini della cantante, anche private, in cui appare il figlio Samuel e il compagno Emanuel Lo: "Ho evitato di parlare, la gente arriva a un concerto che è stanca, ha lavorato, ha dei problemi, così ho parlato attraverso le immagini".

In scaletta ci sono brani importanti per Giorgia, come "Anima" in cui ricorda l'amico di sempre Pino Daniele o "Gli ostacoli del cuore" di Elisa, e naturalmente hit come "E poi", "Come Saprei", "Quando una stella muore"...: "E' la prima volta dal 2002 che non faccio 'Gocce di memoria', l'ho messa su e provata e poi mi sono detta 'questo giro no'...". C'è invece una canzone che Giorgia lascia fuori volutamente: "Non la conosce nessuno, è 'Invisibile traccia', sta sul disco 'Stonata' e l'ho dedicata alla mia mamma ma lei neanche lo sa. E' un pezzo molto particolare con una melodia che mi piace molto, ma non ho mai il coraggio di farlo perché è molto intimo...".

La cantante è felice perché per la prima volta ha una chitarrista donna, Anna Greta Giannotti: "Finalmente, la volevo da tempo, le donne sono sempre in minoranza, c'è una sedimentazione culturale che va avanti da secoli, ci dobbiamo fare un mazzo per avere una certa credibilità, l'unica speranza è in una generazione nuova che ragiona in un altro modo".

Giorgia è elegantissima, con ben quattro cambi di abiti Dior. La voce è sempre potente, perfetta: "Ogni sera non so cosa uscirà da me, il mio è un viaggio terapeutico, non sono mai sicura di niente e la voce risente di tante cose, non solamente fisiche, anzi spesso sono mentali ed emotive. Un tempo studiavo di più. Ma se perdi il gusto di quello che fai diventa tutto ragionato e la musica e il canto non possono essere qualcosa di ragionato. Ogni volta è diverso, poi succede la magia".