Giorgia, ecco "Pop Heart": "Un album di cover fatto col mio cuore... pop"

Un disco da ascoltatrice, più che da cantante, come ha spiegato lei stessa e che Giorgia ha realizzato attingendo al patrimonio musicale che ha contraddistinto la sua vita, dall'adolescenza ad oggi: "Non ho ragionato da interprete, ma da ascoltatrice. Sono canzoni che mi sono portata dietro, per esempio, dagli anni '80, dall'adolescenza durante la quale pensi di poter fare tutto".

Ed ecco così spiegata la scelta di brani come 'Dune mosse' di Zucchero,'I feel love', 'Sweet dreams', 'Open your heart'. Poche le riprese dagli anni Novanta, solo 'I will always love you' di Whitney Houston e 'Anima' e non per mancanza di materiale di suo gusto, ma perché in quel periodo Giorgia è diventata una professionista della musica, tutta concentrata su note e vocalizzi.

Dagli anni 2000 in poi tornano ad esserci i brani del suo cuore: "Il buono di invecchiare è anche questo, a volte ti fa recuperare delle cose, te le fa riprendere. Ho fatto pace con me stessa, mi sta benissimo essere una cantante e mi godo di nuovo l'ascolto".



E con questa nuova consapevolezza di sé nell'album ha cambiato registro rispetto ai virtuosismi vocali a cui il suo pubblico è abituato e si è messa al servizio delle parole: "Il mio percorso è nato con le cover, nei club romani, e ancora alla fine dei concerti ne canto per dire da dove veniamo: ma su disco non è come dal vivo, così ho cercato di rispettare le canzoni ma rendendole mie, usando la voce al servizio delle parole, un esercizio di sentimento più che di tecnica", ha spiegato l'artista romana.



E visto che nel cuore, dipinto da Marco Bettini, che campeggia in copertina c'è scritto "Vol. 1", Giorgia rivela che non è escluso un seguito: "Non c'è già il Volume 2, ma è una strada che mi sono lasciata aperta: il prossimo potrebbe essere anche 'Black heart' o 'Classic heart', vedremo".



Intanto annuncia i primi live, dalla data zero di Ancona del 5 aprile, Giorgia intraprenderà un tour di 11 palazzetti che unirà queste cover con altre reinterpretazioni e brani dal suo repertorio. Il primo appuntamento dal vivo, in realtà, arriverà molto prima, già il 23 novembre al Duomo di Milano: qui Giorgia, accompagnata dalla sua band e dall'orchestra Roma Sinfonietta diretta da Valeriano Chiaravalle, terrà un concerto benefico a favore dei bambini disabili ("tutto documentato e trasparente", tiene a sottolineare). In programma suoi classici come 'Gocce di memoria' e 'Come vorrei', le cover 'Le tasche piene di sassi' e 'Anima' e l'Ave Maria di Schubert.