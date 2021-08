Giorgia debutta come attrice diretta da Rocco Papaleo

Instagram

Giorgia debutta come attrice. Al via le riprese di "Scordato", la nuova commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo, che torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo "Basilicata Coast to Coast", "Una piccola impresa meridionale" e "Onda su Onda", e dirige nel ruolo della protagonista la cantautrice. Sceneggiato dallo stesso Papaleo, che ne è anche il protagonista, con Valter Lupo, tra gli interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.