Nel brano "Dammi un bacio" la cantautrice racconta l'amore nella sua parte più vera
Giordana Angi annuncia il nuovo singolo "Dammi un bacio". Un brano in cui sceglie di raccontare l’amore nella sua parte più vera: quella fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è. La cantautrice tornerà live con il "Piano Piano Tour" che la porterà sui palchi dei principali teatri italiani.
Dopo l’esperienza internazionale con Sting in "Il nostro amore" e la maturità espressiva dei singoli “Piano Piano” e “Strade”, questa nuova tappa conferma la crescita di Giordana Angi. “Dammi un bacio” è la prova di quanto la sua scrittura sia diventata più consapevole e personale: parla di verità, vulnerabilità e del coraggio di aprirsi, partendo da un gesto semplice e universale. La canzone alterna momenti delicati e più decisi, mescolando sonorità pop attuali con una scrittura essenziale che mette al centro la sua voce, intensa e immediatamente riconoscibile. Non c’è artificio: le parole sono semplici ma pesano, le melodie si avvicinano senza invadere.
Il "Piano Piano Tour" sarà un percorso intimo e potente allo stesso tempo, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di introspezione. In scaletta ci saranno i brani che hanno segnato la sua carriera, da Casa a Stringimi più forte, Siccome sei, Dalla parte di chi, insieme a nuove versioni dei suoi duetti più celebri e reinterpretazioni di canzoni scritte per altri artisti come Tiziano Ferro, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Sul palco, accompagnata dalla sua band, l’artista darà vita a uno spettacolo pensato per creare un dialogo continuo e reale con il pubblico, dove ogni canzone diventa parte di un racconto più grande, trovando il proprio spazio e significato nel presente. La scelta dei teatri non è casuale: per Giordana sono luoghi in cui la musica respira più da vicino, dove si possono percepire le emozioni e gli sguardi, e dove ogni nota diventa un incontro. Con arrangiamenti nuovi, suoni essenziali e un approccio diretto, il tour si annuncia come un’esperienza viva e condivisa.
Le prime date del tour nei teatri:
28 marzo 2026 - BAGNOLO IN PIANO (RE) - Teatro Comunale
30 marzo 2026 - MILANO - Teatro Manzoni
31 marzo 2026 - VERONA - Teatro Camploy
1 aprile 2026 - SERIATE (BG) - Teatro Gavazzeni
2 aprile 2026 - BOLOGNA - Teatro Duse
19 aprile 2026 - RIETI - Teatro Vespasiano
20 aprile 2026 - ROMA - Sala Umberto
30 aprile 2026 - NAPOLI - Teatro Sannazaro