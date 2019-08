Ginevra Elkann, debutto da regista con Scamarcio e Alba Rohrwacher: "Una grande sfida"

In uscita in Italia nel marzo del 2020, il film racconta una storia di tre figli di genitori separati, Alma (la più piccola, quasi una voce narrante), Jean e Sebastiano che vivono a Parigi con la madre dalla fede russo-ortodossa, costretti a un periodo di vacanza per le feste natalizie in una villetta a Sabaudia insieme al padre (Scamarcio), sceneggiatore scombinato con una nuova ennesima compagna (Rohrwacher). Ne emergono sofferenze profonde e incomprensioni, con la bambina che più di tutte desidera la ricostituzione della famiglia. Leit motiv della pellicola: l'amore.



"Non è del tutto una storia autobiografica, ma non nego che anche io fin da piccola ho avuto il desiderio che ci si potesse riunire tutti insieme di nuovo. Non sono io Alma e Jean non è Lapo. Però l'inconscio può avere avuto un suo ruolo", sottolinea la Elkann e aggiunge: "Diversi riferimenti sono al mio passato...(...) Ho raccontato con naturalezza quello che ho vissuto, anche la sofferenza per la separazione di papà e mamma. Ma comunque i personaggi sono di finzione, anche se sono 'veri,' e rappresentano un nucleo al cui centro c'è la ricerca di famiglia nel senso di un luogo d'amore", ha concluso.