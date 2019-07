Riccardo Scamarcio e Emily Ratajkowski protagonisti del thriller "Welcome Home"

La bellissima modella e star del web Emily Ratajkowski e un affascinante e tenebroso Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di " Welcome Home , dall'11 luglio al cinema con Altre Storie e Minerva Pictures. Tgcom24 offre in anteprima una scena del film diretto da George Ratliff, che vede nel cast anche Aaron Paul ("Breaking Bad") e Francesco Acquaroli ("Suburra").

Il film racconta la storia di Bryan (Aaron Paul) e Cassie (Emily Ratajkowski), una coppia statunitense che, per superare una crisi nel proprio rapporto, decide di concedersi una vacanza, affittando una splendida villa nella campagna italiana attraverso il sito "Welcome Home". I due non sanno però che diventeranno vittima dei piani perversi del misterioso vicino di casa (Riccardo Scamarcio).



Un thriller ricco di suspense e colpi di scena, una storia di inganni e manipolazione, di tradimenti e ossessioni, in cui la giovane coppia rimane intrappolata senza più poter tornare indietro. "Welcome Home", tra social, app di appuntamenti e videocamere nascoste, offre uno scorcio sulla vita di oggi, dominata dalla tecnologia e minacciata dal dubbio di essere sempre osservati.