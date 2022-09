Gina Lollobrigida torna a casa dopo l'operazione: "Cammino già"

La diva 95enne, dopo una caduta in casa, è stata operata per ricomporre una frattura del femore. Lo ha fatto sapere la stessa attrice, attraverso l'amica Tiziana Rocca, al suo fianco in questo momento. Gina ha ringraziato l'equipe medica che l'ha assistita "per il loro meraviglioso lavoro e per l'affetto incondizionato".

L'intervento, durato circa un'ora e un quarto, e perfettamente riuscito, è stato eseguito il 12 settembre nella casa di cura romana Pio XI dall'equipe medica composta da Sandro Luziatelli, Elvira Di Cave, Platinia, Ruggiero e Busetta. E un ringraziamento speciale la Lollobrigida lo dedica proprio a loro "per il loro meraviglioso lavoro e per l'affetto incondizionato che in questi giorni tutti le hanno dimostrato".

Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico: in quell'occasione l'attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant'Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sull'Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo.

L'incidente è avvenuto il 10 settembre, a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre in cui l'attrice è candidata a Latina. La Lollo corre per la lista 'Italia sovrana e popolare', che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.