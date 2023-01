Gina Lollobrigida, da Banderas a Rita Pavone le reazioni alla morte della diva

"Con la scomparsa di Gina Lollobrigida se ne va un'altra grande stella del cinema italiano. Vedere che stanno morendo tutte la grandi star del cinema italiano mi fa un certo effetto, ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato", questo il commento accorato di Ornella Muti come dichiarato all'Adnkronos, a cui anche Sophia Loren ha affidato il suo commento: "La scomparsa di Gina Lollobrigida mi scuote profondamente e mi addolora molto".

"Ci mancherai tanto Gina, sei stata una grande attrice e una grande artista. Grazie di esser stata con noi per gli 80 anni del Concorso di Miss Italia… un festeggiamento indimenticabile per tutti. Ti ricorderemo per sempre". Così su Twitter Patrizia Mirigliani, patron del concorso di Miss Italia, ricorda la grande diva.

"E' stata un grande nome, riconosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, sarà irripetibile", ha detto a LaPresse Ezio Greggio, conduttore tv, attore e regista nel ricordare Gina Lollobrigida, alla quale aveva affidato un cameo nel film 'Box Office 3D' da lui diretto nel 2011. "Era un omaggio al cinema e si divertì molto. Venne apposta dagli Usa per fare questo pezzo e venne anche alla promozione del film. Conosco Gina da 20 anni, venne alla prima edizione del mio festival, fu sicuramente una delle più applaudite tra le star, è sempre stata molto positiva e disponibile. Mi ricordo quando dissi a mio padre e mia madre di conoscerla, era il loro mito di quegli anni. E aggiunsi dei punti nel rapporto che avevo con loro".

Anche Vladimir Luxuria ha voluto omaggiare l'attrice scomparsa con un messaggio via Twitter: "Cara Gina, bersagliera nel cinema e guerriera nella vita, mi avevi appassionata con la tua mente lucida a raccontare Hollywood, a fare ritratti, foto e sculture. Mi avevi illusa che seppur scalfita da tante polemiche, saresti rimasta roccia immortale".



Sempre a LaPresse anche Pippo Baudo ha ricordato la diva: "Una grande artista completa, per la verità molto più amata all'estero che in Italia. La Francia era impazzita per lei, allora la elessero la donna più bella del mondo. Ha fatto tanti film in Francia e in Italia lavorato con i più grandi registi italiani, da De Sica a Lattuada. Il suo capolavoro fu 'La Romana' dove interpreto' due ruoli" e ancora: "Era un'artista anche nella pittura e nella fotografia. Si sentiva romana ma bisogna riconoscere che è stata una delle attrici più internazionali che abbiamo avuto. A chi paragonarla oggi? Nei ruoli da caratterista un po' a Sabrina Ferilli per questo suo spirito 'contadino'. Era una molto schietta, andare a casa sua era un piacere, c'erano un sacco di cose belle da vedere. Aveva un rapporto molto intimo da Fidel Castro. Non ricordo quando la vidi la prima volta, ma ricordo che quando venne come ospite a 'Domenica in' improvviso' tutto, non amava il copione e rispondeva a tutta le domande senza sottrarsi a nessuna", ha aggiunto.

Su Twitter Rita Pavone ha condiviso uno scatto dell'attrice scrivendo: "Quando finiranno questi addii ? Quello di oggi è dedicato alla scomparsa della grande, sempre bellissima, dalla mente limpida e diretta malgrado i suoi 95 anni, Gina Lollobrigida. Attrice, scultrice, fotografa. Una star internazionale che il mondo ci ha invidiato. RIP".



"È stato un piacere conoscerla e un onore sedere accanto a lei, una delle piu' grandi dive del nostro cinema. Un'attrice eccezionale che è arrivata la' dove poche altre sono riuscite", ha ricordato sempre su Twitter la conduttrice Caterina Balivo.



Anche la stampa francese ha reso omaggio a Gina Lollobrigida. Da 'Le Monde' a 'Le Soir' i media transalpini ricordano la protagonista del cinema italiano. "La beniamina dei paparazzi, eroina dei fotoromanzi all'inizio della sua carriera, è poi passata ai ruoli da protagonista con i più grandi registi", ha scritto 'Le Monde'.





E i giornali di tutto il mondo hanno annunciato la morte della diva italiana. In America "Variety" ha titolato: "Gina Lollobrigida, la bomba italiana, star cinematografica, è morta a 95 anni", mentre la Bbc inglese l'ha definita: "Una delle maggiori star del cinema europeo degli anni 50 e 60", descrivendola come "la più bella donna del mondo". Il Guardian ne ha parlato come di un' "attrice, fotogiornalista e sex symbol", mentre il Daily Mail come la "bomba italiana", anche nota come la "Monna lisa del XX secolo".

In Germani la Bild ha titolato così: "La grande Gina Lollobrigida è morta. Il mondo del cinema perde una delle sue ultime grandi dive!" , mentre la Frankfurter Allgemeine l'ha definita: "leggenda del cinema italiano". Per il belga Le Soir, infine, la Lollobrigida "Bucò lo schermo nella Hollywood del dopoguerra".



La camera ardente di Gina Lollobrigida sarà allestita a Roma, nella Protomoteca in Campidoglio nella giornata di mercoledi'. Si prevede una lunga coda di persone per l'ultimo saluto alla diva e attrice italiana