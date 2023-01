Funerali Gina Lollobrigida, la famiglia e l'assistente insieme per l'ultimo saluto

Nella chiesa degli Artisti di Roma sono infatti arrivati il figlio Milko Skofic, il nipote Dimitri e l'ex marito Francisco Rigau.Dietro di loro a sorpresa Andrea Piazzolla, l'assistente della diva a processo per il presunto raggiro, che nelle scorse ore aveva dichiarato che non avrebbe partecipato al funerale.

L'assistente Andrea Piazzolla: "Rigau persona inutile"

"Gina ha rappresentato tutto, adesso mi manca. La persona migliore che si possa conoscere, straordinaria, perbene e sensibile capace sincera. Mi manca da morire. Lei era il mio tutto dalla mattina all'altra mattina, ora sarà complicato". Cosi' Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida, a margine dei funerali della grande attrice italiana a Roma. L'uomo ha poi attaccato Francisco Rigau, l'ex marito della diva: "Io voglio sia bene che a Milco che a Dimitri. Mi dispiace che stiano con persone che si commentano da sole. Avrebbero dovuto ascoltare di più la madre e cercare di capirla. Rigau è una persona inutile, non esiste. Gina non avrebbe voluto tutto questo. Già le ho detto tutto in separata sede.

Roma in lutto per la diva

La Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha rappresentato Roma Capitale alle esequie dell'attrice Gina Lollobrigida: "Roma ha accolto, con il calore della gente che le ha reso onore, Gina Lollobrigida, per le esequie solenni nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Tutta la città si è stretta ancora una volta intorno a una delle più grandi dive del cinema italiano che, con la sua classe e il suo talento, ha ispirato ed emozionato generazioni e generazioni. Delegata per rappresentare il Comune di Roma, ho omaggiato Gina con grande rispetto e gratitudine, ricordando le sue iconiche interpretazioni che hanno portato l'Italia e il cinema italiano in tutto il mondo".

Carabinieri: Indimenticabile 'bersagliera'

"Indimenticabile 'bersagliera' di 'Pane, amore e Fantasia' del 1953, era l'impertinente amorosa del maresciallo dei Carabinieri Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) nel film che fu un enorme successo popolare. 'Fui il prototipo femminile del carabiniere. Una figura non aggressiva che ispirava simpatia e una sorta di rassicurante dolcezza', le parole dell'attrice, che con questa pellicola divenne immediatamente un personaggio. È con la copertina del Calendario Storico del 2002, dedicata al film che l'ha resa iconica, che oggi salutiamo Gina Lollobrigida". Così in un post sull'account Facebook ufficiale, l'Arma dei Carabinieri ricorda Gina Lollobrigida, pubblicando l'immagine dell'attrice con Vittorio De Sica nei panni dei protagonisti di quell'indimenticabile film.