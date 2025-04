Gilles Rocca al cinema con "L'Ultima Sfida", storia di un calciatore che vuole vincere

Protagonista del film Gilles Rocca, interprete di numerose fiction di successo come "Carabinieri", "Distretto di polizia", "Don Matteo", "I Cesaroni", "Ris", "Le tre rose di Eva", "Nero a metà", e per il cinema di “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi, “Natale a Londra” e “Lo sposo indeciso”, e vincitore di programmi come "Ballando con le stelle" e "Tale e quale Sanremo". Protagonista femminile Michela Quattrociocche, già protagonista di “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare” tratti dai romanzi di Federico Moccia, e interprete dei film “Natale a Beverly Hills” di Neri Parenti, “Una canzone per te” di Herbert Simone Paragnani, e “Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile”, qui nuovamente protagonista nel ruolo di Germana, moglie e per anni procuratore del calciatore Massimo De Core, oggi influencer da milioni di follower che avrà un ruolo decisivo nella vicenda. Completano il cast Chiara iezzi, già interprete in diversi progetti, tra cui film e serie tv come "Alex&Co 2" della Disney e la serie "Mare Fuori" per la quale riceve il prestigioso Filming Italy Award durante il Festival del Cinema di Venezia 81, e Giorgio Colangeli.