Gigi D'Agostino torna dal vivo in consolle: "La malattia mi ha travolto come un treno"

Il Capitano della musica dance sarà a Fiera Milano Live (Rho). Dopo l’ospitata a Sanremo, promette di far tornare a ballare con i suoi brani-culto come "L'amour toujors", "Bla Bla Bla", "In my mind", "Another way", "La passion" e tanti ancora. Un ritorno alla musica dopo la lontananza per una grave malattia, di cui ha parlato a Repubblica: "Di certo non sono più quello di prima. Del resto, se finisci sotto un treno e ti salvi, i danni restano".

Tgcom24

Come sta Gigi D'Agostino? Nell'intervista, Gigi D'Agostino racconta la sua "nuova vita" dopo la malattia: "Ora però ho questa meravigliosa seconda vita che non pensavo di poter avere e ne sono felice, rivedo spiragli di luce dove pensavo che ci fosse solo oscurità. E vivo qualsiasi cosa in modo molto più profondo". Una guarigione che è arriata anche grazie alla musica: "Ne sono certo. C’è qualcosa di inspiegabile legato alle vibrazioni e alle frequenze. Credo che la mente riceva le forze che lei stessa genera: questo loop magico è l’infinito del bene. Io con la musica mi ci sono curato più e più volte".

Il ritorno a Sanremo A febbraio, a oltre due anni dall’annuncio del grave male, Gigi D'Agostino aveva ripreso la consolle al Festival di Sanremo 2024, facendo ballare per circa mezz’ora il pubblico della nave da crociera ormeggiata nella città ligure e per pochi minuti anche il pubblico dell’Ariston. Un palco che gli ha donato fiducia: "C’è stato il dolce e l’amaro. Quando succedono certe cose tutto diventa buio e rimani da solo, in tanti si eclissano. Il mio problema principale era però il dolore, quindi queste cose le ho pensate soltanto quando ne sono uscito. Il colpo basso, davvero orribile, un vero sciacallaggio, l’ho subito da un festival austriaco di musica elettronica in cui avrei dovuto suonare nel luglio 2022: ero pronto ma hanno rifiutato la mia presenza annunciando al pubblico che stavo male. Mi hanno scartato, è stato un gesto di discriminazione, mi sono sentito difettoso. Da lì sono andato in tilt e mi sono chiuso sempre di più. Per fortuna è arrivata la proposta di Sanremo che mi ha illuminato, sono riuscito a ripartire".

Il successo dagli anni 90 a oggi Negli anni Novanta, il Capitano, come lo chiamano tutti, è stato uno dei re delle piste da ballo, entrando poi entrato nel gotha dei dj più famosi al mondo. E racconta il perchè del suo soprannome: "A un certo punto ho cominciato ad addobbarmi sul palco come un navigante. All’inizio il cappello non era da capitano, direi più da marinaio, poi si è evoluto. Il nome non ha a che fare con il grado e la divisa, ma con l’idea del viaggio: mi piace portare a spasso il pubblico sulla mia nave ritmica". Il successo è tangibile ancora oggi, basta guardare gli ascolti su Spotify, "In my mind" ne conta più di 1 miliardo e 400 milioni di ascolti e "L’amour toujours" 430 milioni. Un successo mondiale: "Mi meraviglia ogni giorno, è qualcosa di misterioso. Il successo si sogna, chi non lo desidera? Ma un conto è avere il desiderio di far urlare forte ciò che hai dentro e altra cosa è inseguire a tutti i costi il successo: il primo modo ti fa arrivare nelle case della gente, il secondo non lo so".

L’annuncio della malattia "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo", aveva scritto nel 2021 Gigi D'Agostino in un messaggio sui suoi social. "È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole". E aveva concluso: "Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore".