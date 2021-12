Gigi D'Agostino rivela la grave malattia: "Dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma"

"Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo", è l'annuncio shock che arriva via social dalla pagina ufficiale di Gigi D'Agostino . Il dj e producer ha rivelato così ai fan la sua malattia: "È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole".

D'Agostino prosegue nel suo messaggio carico di dolore: "Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore".





Classe 1967, nato a Torino come Luigino Celestino Di Agostino, ha compiuto 54 anni proprio il 17 dicembre. Considerato uno dei maestri della dance in Italia, è autore di brani cult degli anni 90 come "L'amour toujors", "Bla Bla Bla", "The Riddle" e "In my mind".

