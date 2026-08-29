Domenica 30 agosto al centro del primo appuntamento con "Giganti - I protagonisti della storia": Papa Wojtyła

Attraverso i contributi, tra gli altri, dell’arcivescovo emerito di Cracovia e già segretario particolare di Papa Wojtyla, il cardinale Stanisław Dziwisz, del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, dello storico e saggista Andrea Riccardi e del vaticanista Fabio Marchese Ragona, si riavvolgerà il nastro della vita del primo Papa non italiano dopo oltre quattro secoli: inviso al regime comunista ma amato dalla gente comune, rispettato dai capi di Stato e dai rappresentanti delle altre religioni e capace di accorciare le distanze tra la chiesa e i fedeli, tra generazione e generazione.