Domenica 30 agosto al centro del primo appuntamento con "Giganti - I protagonisti della storia": Papa Wojtyła
Protagonista della puntata d'esordio è Giovanni Paolo II, il Pontefice che ha trasformato il mondo con la sola forza delle parole e delle idee
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Domenica 30 agosto, in prima serata, su Retequattro, primo appuntamento con “Giganti - I protagonisti della storia”, il nuovo programma di approfondimento targato Videonews, condotto da Toni Capuozzo.
Un nuovo grande appuntamento
Quattro personaggi per quattro episodi, ciascuno dedicato a una figura che ha cambiato la storia, lasciando un segno nella memoria collettiva. Il protagonista della prima puntata è Papa Giovanni II, il Pontefice che ha trasformato il mondo con la sola forza delle parole e delle idee. Partendo dalla sua Polonia, in particolare dalla città natale di Wadowice e da Cracovia, verrà raccontata la figura di un Papa da molti ritenuto un mistico per il suo modo profondo di intendere la fede ma, al tempo stesso, un uomo concreto, critico nei confronti del comunismo e verso gli eccessi del capitalismo, oltre che straordinario comunicatore.
Riavvolgere il nastro con tanti ospiti
Attraverso i contributi, tra gli altri, dell’arcivescovo emerito di Cracovia e già segretario particolare di Papa Wojtyla, il cardinale Stanisław Dziwisz, del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, dello storico e saggista Andrea Riccardi e del vaticanista Fabio Marchese Ragona, si riavvolgerà il nastro della vita del primo Papa non italiano dopo oltre quattro secoli: inviso al regime comunista ma amato dalla gente comune, rispettato dai capi di Stato e dai rappresentanti delle altre religioni e capace di accorciare le distanze tra la chiesa e i fedeli, tra generazione e generazione.