"Io sono cresciuto - racconta Joe, dicendo di essere molto contento di trovare l'interesse delle persone per la sua storia - con mia madre e mia nonna. Gente che è stata nei campi di concentramento, hanno sofferto la fame e le privazioni, sono arrivati senza niente. La vita dell'emigrante è già una cosa molto dura e crescere con chi ha vissuto quella roba li' ti cambia. Ma la sofferenza degli istriani è ancor più profonda e più drammatica".

Joe ricorda che chi "da Palermo è emigrato a New York se torna indietro trova la sua città, per l'istriano non c'è più niente. Non c'è un posto, non c'èuna terra, non ci sono più i nomi che conosceva, è una cultura che sta per sparire. Ci siamo reinventati come finti italiani ma sono una serie di compromessi e scuse per dire che sei una persona senza una terra e senza identità pura. E questo ti porta a domande più esistenziali".