Il nuovo brano "Silenzio"

L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”. Impronta graffiante del suo nuovo percorso artistico, Silenzio anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners, co-prodotto con 3Monkeys, che vedrà Gianna Nannini riabbracciare il suo pubblico.