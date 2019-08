Gianna Nannini fa... "La differenza": arriva il diciannovesimo album di inediti

In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto quindi di fare proprio..."La differenza" (Sony Music), realizzando il disco in maniera completamente diversa dai precedenti.



A Nashville importanti star hanno mosso i primi passi negli anni '50 e '60 e ancora oggi ospita eccellenti studi di registrazione, in cui sono passati artisti come Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney o, piu' recentemente, Jack White e Kings of Leon. Gianna Nannini durante la sua lunga carriera ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e energia.



Dal suo primo album di successo 'California', contenente il singolo 'America', a brani indimenticabili come 'Fotoromanza', che si era aggiudicato le prime posizioni anche in Germania, Austria e Svizzera e che aveva vinto il Festivalbar, o come e 'Bello e impossibile', rimasto nella classifica dei singoli italiani per ben sei mesi, ha venduto milioni di dischi.



Con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto, la Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa, come certificato dagli innumerevoli sold out del recente Hitstory European Tour (2017), ed è considerata il volto femminile del rock italiano per eccellenza.