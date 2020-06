Gianna Nannini contro McCartney: "Perché non recuperi i live?"

"Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l'Italia. Invece di cancellare il tuo concerto cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali?". Gianna Nannini, con un post su Facebook, se la prende con Paul McCartney che ritiene "scandaloso" l'utilizzo del voucher per i concerti annullati e non recuperabili.