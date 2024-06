Terza edizione del Ghe Pensi Mar con ospiti da Gianmaria ad Alessandro Cattelan

Venerdì 28 si parte con Ray Banhoff, fotografo della realtà italiana più assurda, kitsch e provinciale, che parlerà del suo romanzo-monologo "Vita da autodidatta. Una palla in fronte (Nfc)" e del suo libro fotografico "Supersonic". Arriva al Ghe Pensi Mar anche Alessandro Cattelan, per raccontare l’avventura editoriale di Accento Edizioni, di cui è fondatore. Nata due anni fa a Milano, cerca i migliori talenti emergenti italiani e recupera icone come Douglas Coupland, di cui sta ri-pubblicando le opere. Da TikTok arriva anche Emma Galeotti, per presentare "Questo libro non esiste" (Feltrinelli). Il romanzo d’esordio che fotografa con ironia uno spaccato della GenZ. Seguirà un talk dedicato alle notizie più assurde dell’anno, con la giornalista Assia Neumann Dayan e il fondatore di Spinoza Stefano Andreoli. Al calare della sera arriva “Luna: a Love Story” lo spettacolo del divulgatore scientifico Adrian Fartade. La serata con gli Shazami per la celebrazione del trentennale di "Definitely Maybe", esordio degli Oasis.