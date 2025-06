Ghe Pensi Mar 2025: Venerus, Valerio Lundini e Il Mago del Gelato per la quinta edizione

Sabato 28 giugno per gli appassionati di letteratura lo scrittore Gianluca Morozzi terrà un brevissimo corso di scrittura a numero chiuso. Dal pomeriggio, Valentina Malapuella Divitini sarà a disposizione per la lettura dei tarocchi, a due anni di distanza dalla sua prima volta al festival, in occasione dell’uscita del suo libro "Leggere i tarocchi" (Salani). I libri sono protagonisti anche di questa giornata: Marco Maccarini presenta il suo nuovissimo "Un decimo di te" (Limina), in cui racconta la sua esperienza di camminatore lungo le principali vie italiane ed europee, alla ricerca della parte più profonda di sé. Da grande divulgatore di tecnologia, Massimo Temporelli ha messo le proprie conoscenze al servizio del podcast "Che Idea"! (OnePodcast), in cui in ogni puntata racconta la storia di un’invenzione che ci ha cambiato la vita: dall’ascensore alla moka, dalla carta di credito alla zip. All’ora dell’aperitivo arriva il momento della musica con Il Mago del Gelato con i suoi mondi sonori ricchi di jazz, funk, venature afro e disco. Per l’ultima serata del Ghe Pensi Mar, sale sul palco del festival Ester Viola: con lei verranno affrontatati in modo ironico e dissacrante alcuni grandi eventi di quest’anno. A seguire, una delle colonne della stand-up italiana con il suo nuovo spettacolo: dal sesso alla tecnologia, dalla casa alle tasse, non c'è aspetto della nostra vita quotidiana contemporanea che non venga metabolizzato e digerito dalla satira feroce e dall'umorismo spudorato di Saverio Raimondo. Gli anniversari sono importanti e per celebrare i 30 anni di "(What’s The Story) Morning Glory?" degli Oasis al Ghe Pensi Mar tornano gli Shazami, la super band di Francesco Mandelli e Federico Russo. A chiudere la giornata ci pensa il produttore e polistrumentista Dumar con il suo dj set "Ritmo! Ritmo!". La giornata di chiusura sarà all’insegna dello sport con il secondo torneo di basket. La musica dell’evento è affidata a Dj Filo.