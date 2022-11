Gerard Depardieu chiude centro di produzione in Russia

Gerard Depardieu ha deciso di chiudere in Russia il suo centro di produzione "PC Railway".

Secondo quanto riportato dai media russi, la decisione dell'attore francese non sarebbe direttamente collegata alla guerra in Ucraina ma alla "mancanza di attività". Depardieu, cittadino russo dal 2013, era impegnato in un film sul reparto dell'aeronautica militare francese "Normandie-Nieman", che doveva essere girato nella regione di Kaliningrad come una produzione russo-francese, ma dopo l'invasione dell'Ucraina la parte francese si è ritirata dal progetto.