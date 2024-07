Geolier si gode i 37mila fan di Milano e annuncia il tour nei palasport

Non si ferma il momento d'oro di Geolier. Se il 2023 è stato il suo anno, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, un nuovo album dei record e tre stadi sold out nella sua Napoli con ben 145mila presenze. E che non si tratti solo di un fenomeno "territoriale" Geolier lo ha dimostrato per l'ennesima volta sabato scorso quando a Fiera Milano Live ha chiamato a raccolta 37mila spettatori. Ma il rapper non si ferma e, nonostante gli appuntamenti di questa estate non siano ancora esauriti, pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Ha così annunciato il suo tour nei palasport per marzo 2025. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto live del 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano.