Il film, diretto da Riccardo Milani, aveva portato le due sorelle all'attenzione del grande pubblico, ma secondo il racconto di Alessandra il successo non si era tradotto in una situazione economica duratura. “I soldi sono finiti subito. Ci siamo ritrovate come prima, anzi, pure peggio. Perché alla fine ci sono arrivate tutte le denunce della gente che, guardando il film, poi si è ricordata che eravamo andate a rubare davvero…”, aveva raccontato.