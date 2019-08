Gb, morto Richard Williams: addio al papà del coniglio Roger Rabbit

Aveva un tumore ma come riferisce la figlia Natasha Sutton Williams "ha lavorato senza sosta fino al giorno della sua morte disegnando e animando".



Nato a Toronto nel 1933, si era innamorato dell'animazione già a 5 anni quando aveva visto il capolavoro Disney Biancaneve e i 7 nani, come lui stesso aveva raccontato recentemente.



Oltre che per Roger Rabbit vinse un Bafta per The Little Island (1958) e nel 1971 un Oscar per l'adattamento de Il canto di Natale di Charles Dickens.