Nel 1986 esce “Univision”, segnando una svolta verso il pop. L'anno successivo, Gazebo pubblica "The Rainbow Tales", co-prodotto con Denis Haines, ex tastierista della Tubeway Army di Gary Numan. Nel 1989, l'album "Sweet Life" include una sua versione di “Dolce Vita”, brano co-scritto da Gazebo e portato al successo da Ryan Paris nel 1983. Nel 1992, Paul pubblica "Scenes from the News Broadcast", un LP in cui ha suonato, scritto, arrangiato e prodotto tutti i brani. Gli anni '90 sono dedicati alla produzione musicale e alla creazione della Softworks, società proprietaria del suo catalogo. Nel 1994, esce "Portrait", una raccolta dei suoi successi, seguita nel 1997 da "Viewpoint", un album più introspettivo. Nel 2008, presenta "The Syndrone", un nuovo album di 16 brani. Nel 2013, esce "I Like ... Live", una testimonianza live della tournée europea di "The Syndrone". Nel 2015, anticipato dal singolo "Queen Of Burlesque", pubblica l'album "Reset”.