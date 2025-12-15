Gato Tomato tra ironia e introspezione: ecco l'ep "Santa in Cadillac"

Gato Tomato sfugge a ogni definizione musicale. L’artista che si nasconde dietro la maschera è un corpo musicale libero che si muove fuori dai confini, forte di un decennio di rap non convenzionale e di una scrittura ironica, affilata, mai prevedibile. Negli anni ha costruito il suo percorso lontano da percorsi battuti, collaborando con nomi importanti della scena come Esa, Lvnar, Caneda e Crookers, e guadagnandosi un posto nell’underground italiano. Un cammino fatto di coerenza e visioni, in cui l’attitudine conta quanto il suono e l’urgenza espressiva viene prima di qualsiasi etichetta.



