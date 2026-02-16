Addio a Frederick Wiseman, maestro del documentario e cronista delle istituzioni contemporanee

Con il suo stile, Wiseman ha raccontato scuole, ospedali, tribunali e istituzioni pubbliche, offrendo uno sguardo profondo sulla vita collettiva e sui meccanismi del potere. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l’Oscar alla carriera assegnato nel 2017, tributi a una carriera che ha segnato la storia del documentario.



In oltre mezzo secolo di attività ha prodotto e diretto tutti i suoi 45 lavori con Zipporah Films, firmando opere diventate punti di riferimento come High School, Law and Order, Hospital, Public Housing, Near Death, Domestic Violence, At Berkeley e National Gallery. Il suo cinema ha osservato da vicino istituzioni e vita quotidiana, restituendo un ritratto profondo della società contemporanea.