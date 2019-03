Franco Battiato si rifà sentire: "Sto molto meglio, il peggio è passato"

Per i fan di Battiato e per la musica italiana in generale questa è una buonissima notizia. Per mesi si è rimasti con il fiato sospeso dopo che ad agosto dello scorso anno era scattato lo stato di allerta per la salute di Battiato, con voci che parlavano di una grave malattia. Qualcuno si era spinto anche a ipotizzare una malattia neurodegenerativa, approfittando anche del lungo silenzio del musicista. Alla fine erano intervenuti alcuni amici e parenti a smentire le voci più drammatiche, e lo stesso Battiato aveva postato su Facebook un foto nuova. Ma il nuovo messaggio è decisamente più tranquillizzante.



Arriva in occasione della pubblicazione di un'edizione speciale di un lavoro importante come "Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili", che compie 20 anni. Anniversario per cui è stata pubblicata per la prima volta un'edizione limitata e numerata in vinile. In questi giorni è stata lanciato il nuovo sito ufficiale dell'artista.