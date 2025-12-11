Francesco Sarcina porta sul palco la sua storia nel musical "Immensamente Giulia"

Dal 14 al 22 marzo 2026 al Teatro Nazionale di Milano, un musical rock originale con 28 brani inediti racconta l’amore, la crescita e la metamorfosi della protagonista ispirata al celebre singolo "Dedicato a Te"
Dal 14 al 22 marzo 2026 al Teatro Nazionale di Milano, la vita, l’amore e le trasformazioni interiori di un’epoca a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio prendono forma in "Immensamente Giulia", musical contemporaneo con musiche e testi originali di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Lo spettacolo unisce musica dal vivo, parola e teatro in un’opera rock intensa e coinvolgente. La regia è di Lisa Nava, con drammaturgia a cura di Sarcina e Nava, coreografie di Carlotta Bruni, scenografia di Andrea Colombo, luci di Claudio De Pace e costumi di Federica Ponissi.
Al centro della narrazione c’è Giulia, protagonista ispirata alla celebre canzone Dedicato a Te. Ambientata in una Milano vivace e fermentata degli anni ’90, la storia racconta l’incontro e l’amore tra Francesco e Giulia, la sua guida e fonte di ispirazione nel percorso di crescita interiore. Il musical esplora le vite di giovani e persone comuni, tra sogni, passioni e difficoltà, celebrando il potere della musica e dell’amore come strumenti di trasformazione.
«È una storia nata dalla mia vita, trasformata in musica e ora restituita al pubblico di diverse generazioni», dichiara Francesco Sarcina. «Sul palco ci sarà il mio mondo, quello in cui ho vissuto. Lo spettacolo si chiude con la canzone che ha dato origine a tutto. Questa volta, a Giulia, dedico non solo una canzone, ma un’opera intera».
Il cast vanta giovani talenti e performer affermati. Anna Volpato interpreta Giulia, affiancata da Rebecca Ingrassia e Giuditta Cosentino. Francesco è incarnato da Isacco Venturini, co-protagonista Anselmo Luisi, mentre tra gli ospiti speciali figurano Germano Lanzoni e Gianluca Di Lauro, artista del gruppo teatrale Nina’s Drag Queens. Sul palco, una band live esegue ventotto brani originali, selezionati con un’attenta audizione. La produzione riserva anche un cameo speciale dello stesso Sarcina nel finale, suggellando il legame personale con la storia. Non mancano le due canzoni simbolo della carriera del musicista, "Dedicato a Te" e "In una notte d’estate".
Immensamente Giulia è un viaggio emotivo nella musica, nella memoria e nella crescita personale, un’opera rock che celebra un’epoca e una storia indimenticabile, con Giulia come eroina contemporanea al centro della scena.