Francesco Sarcina porta sul palco la sua storia nel musical "Immensamente Giulia"

Dal 14 al 22 marzo 2026 al Teatro Nazionale di Milano, la vita, l’amore e le trasformazioni interiori di un’epoca a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio prendono forma in "Immensamente Giulia", musical contemporaneo con musiche e testi originali di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Lo spettacolo unisce musica dal vivo, parola e teatro in un’opera rock intensa e coinvolgente. La regia è di Lisa Nava, con drammaturgia a cura di Sarcina e Nava, coreografie di Carlotta Bruni, scenografia di Andrea Colombo, luci di Claudio De Pace e costumi di Federica Ponissi.