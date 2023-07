Francesco De Gregori, è morta la moglie Chicca Gobbi

La notizia anticipata dal sito Dagospia, è stata confermata dallo staff del cantautore.

Uniti nella vita e nello spettacolo

Oltre che nella vita i due erano anche una coppia artistica: in più occasioni, infatti, la moglie ha partecipato a diverse esibizioni del marito e diverse volte si sono visti sul palco insieme. Nel 2018 avevano interpretato a due voci una versione acustica di "Anema e core", un classico della canzone napoletana, firmato assieme a Mimmo Pladino, registrata nei Real World Studios di Peter Gabriel e di cui si ricorda la tournée dello stesso anno che li ha portati in molte parti del mondo e durante la quale si sono esibiti in duetto. Gobbi, inoltre, gestiva l'azienda agricola Le Palombe a Sant'Angelo di Spello, in provincia di Perugia, di proprietà del cantautore, specializzata in produzione di olio d'oliva di alta qualità.