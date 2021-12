Francesco Bianconi con Baby K: il 2022 inizia con un duetto della strana coppia

Il 7 gennaio arriverà in streaming e alta rotazione radiofonica l'atteso duetto firmato da Francesco Bianconi e Baby K . Uno speciale incontro, un'inedita collaborazione, che i due artisti hanno messo in atto nella cover della hit estiva "Playa" , incluso nell’ultimo disco "Donna sulla Luna" di Baby K. E non è tutto, perchè il duetto sarà anche il primo brano estratto dal nuovo album del cantautore lontano dai Baustelle, atteso sempre per gennaio.

Bianconi ha annunciato la novità ai fan con un messaggio su Instagram accompagnato dall'immagine della cover della nuova versione del brano in cui sono ritratti due bambini che si stringono in un abbraccio davanti al mare: "È Natale, arrivano la bontà e le buone notizie, come è giusto che sia. La prima è che il 7 gennaio esce 'Playa', una canzone che ho cantato tanto durante questo tempo di pandemia e che mi ha aperto il cuore e aiutato sul serio a sopravvivere. La seconda notizia è che la canto insieme a @babykmusic, che della canzone è l’originale autrice e interprete e che, come sentirete, riuscirà a toccarvi l’anima anche in questa versione notturna del pezzo".

Quello che arriverà poi a fine gennaio 2022 sarà il secondo album solista di Francesco Bianconi, un anno e mezzo dopo il debutto "Forever": un disco basato sul binomio voce e pianoforte, senza la tradizionale ritmica, con pianisti come Michele Fedrigotti e Thomas Bartlett chiamati a supportare la sua nuova visione, oltre a un quartetto d’archi e le voci ospiti di Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra.