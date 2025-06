Dopo il successo dell'edizione 2024 torna il Fragile, il Festival delle Arti e Discipline Sostenibili, giunto alla sua seconda edizione. Dal 10 al 12 ottobre 2025 Parma si trasformerà per tre giorni in un laboratorio diffuso di idee, pratiche e visioni, un vero e proprio workshop nazionale sulla sostenibilità che porterà a confronto artisti, giornalisti, manager, economisti, esperti di settore, professionisti, docenti e creator, in un contesto aperto, partecipato e laico.