31 marzo 2022 12:02

"We Are Ukraine", una visione acquatica per una storia di speranza e pace

Il videomaker ucraino Matt Evans (al secolo Gennadii Kravchenko, in Italia dal 2014) celebra la sua terra con "We Are Ukraine", video girato a "Y-40 The Deep Joy", la piscina con acqua termale più profonda del mondo. Un video a cui hanno partecipato non solo artisti italiani ma cittadini ucraini che, come lui, sono in Italia da anni, cittadini ucraini scappati dalla guerra proprio in questi giorni e persone come Alessandro Marcheselli, o meglio Oleksandr Vynogradov, ucraino di nascita, adottato da bambino da genitori italiani. Una visione acquatica che racconta una storia di speranza e pace sulle note di "1944", brano dell’artista ucraina Jamala che ha vinto l'Eurovision Song Contest a Stoccolma nel 2016. La piscina di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, ha aperto le porte al progetto in maniera gratuita così come gli artisti coinvolti hanno prestato la loro immagine e il loro talento liberamente, a sostegno del popolo ucraino.