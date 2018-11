Walter Rolfo porta in scena L arte di realizzare l impossibile

Quante volte abbiamo rimpianto un amore impossibile? Abbiamo rinunciato a un progetto impossibile? Abbiamo detto, realizzare questo sogno è impossibile? Quante volte abbiamo pronunciato la parola “impossibile” nella vostra vita? In ognuna di queste, con ottime probabilità̀, abbiamo perso un’occasione. Walter Rolfo porta sul palco del teatro Manzoni di Milano, l'1 novembre alle 20:45, "L'arte di realizzare l'impossibile". Diretto da Alessandro Marrazzo, lo spettacolo è una sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze. Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico vengono svelati i segreti per ottenere, ogni giorno, risultati altrimenti impossibili. Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità̀ inespresse, che apre orizzonti straordinari a chi ne conosce le chiavi di accesso. Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia è sia fil rouge spettacolare sia effetto speciale. Un viaggio nella mente umana in cui gli spettatori scopriranno, insieme a Walter Rolfo, uno dei massimi esperti mondiali dell’arte magica, come abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita trovando così la strada che porta alla realizzazione dell’impossibile e alla meta più ambita: scegliere di essere felici.