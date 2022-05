24 maggio 2022 12:39

Versailles in bilico tra paradiso e abisso: ecco il suo primo Ep "-Patico"

Dopo le due anticipazioni "Lisa Dagli Occhi Blu Ray" e "Assolo" Versailles ha pubblicato il suo Ep d'esordio "-Patico" (Pulp Music - Believe). Rivelatosi al grande pubblico a "X Factor 2021" grazie al brano "Truman Show", Versailles conferma nei sette brani dell'Ep la sua maturità e versatilità. "Io sono un -Patico, mi attacco alle cose ma al contempo le rifuggo ed è questo il concept su cui è basato il mio primo Ep - spiega -, tutto nella mia vita di adesso è sempre in bilico tra l’essere fantastico e l’essere una merda e ogni brano di questo Ep parla di questo attraverso sfaccettature, volti, generi musicali diversi che alla fine si ricombinano nella mia persona e personalità".

Un disco che dal punto di vista musicale attinge al mondo in cui Versailles è cresciuto, quello del post rock / grunge. "Ho letto una volta su un libro: “Nessuno guarisce dalla propria infanzia”, beh nel mio caso la frase è diventata “Nessuno guarisce dalla propria adolescenza”. Non mi sono mai tolto di dosso quell’impulsività, quel senso di inquietudine perenne dovuto al sentirsi la cosa più importante al mondo e al contempo la più insignificante, sono sentimenti che mi seguono ancora. Non sono guarito, sono ancora un -patico...". Versailles è liquido come la sua musica, collage di vite precedenti e presente. La sua è una contaminazione di generi: dal metal all'hard rock, all’hip hop, all'elettronica. Con il suo nome d’arte vuole sottolineare il desiderio di costruire qualcosa di nuovo e apparentemente assurdo, sui cui nessuno scommetterebbe mai.