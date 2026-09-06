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al quarto giorno di mostra del cinema

Grandi sorrisi e baci appassionati sul red carpet di Venezia 83: Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz rubano la scena alle star

La coppia ha partecipato alla proiezione di "It Will Happen Tonight"

06 Set 2026 - 10:55
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Fasciata di blu cobalto lei, con ampi spacchi laterali. In smoking nero, lui, che sfoggia anche una novità nell'acconciatura, sbarazzina e fintamente trasandata alla bad boy. Un look che chissà se mamma Victoria approva. Eppure la coppia Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ha rubato la scena al quarto giorno di red carpet di Venezia 83. La modella americana e il figlio del campione David hanno partecipato alla proiezione del film "It Will Happen Tonight", lasciandosi andare, sotto i flash, a baci appassionati, tenerezze, dolci premure e grandi sorrisi. Mostrando così in pubblico, ancora una volta, un bell'affiatamento, nonostante questo, nella vita reale, sia spesso minato dai continui dissapori familiari a casa di lui.

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