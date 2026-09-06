Fasciata di blu cobalto lei, con ampi spacchi laterali. In smoking nero, lui, che sfoggia anche una novità nell'acconciatura, sbarazzina e fintamente trasandata alla bad boy. Un look che chissà se mamma Victoria approva. Eppure la coppia Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ha rubato la scena al quarto giorno di red carpet di Venezia 83. La modella americana e il figlio del campione David hanno partecipato alla proiezione del film "It Will Happen Tonight", lasciandosi andare, sotto i flash, a baci appassionati, tenerezze, dolci premure e grandi sorrisi. Mostrando così in pubblico, ancora una volta, un bell'affiatamento, nonostante questo, nella vita reale, sia spesso minato dai continui dissapori familiari a casa di lui.