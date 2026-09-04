Venezia 83, Sydney Sweeney "trasparente" al Lido. Al suo fianco c'è Scooter Braun

© IPA
© IPA
© IPA
© IPA
Sydney Sweeney incanta l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia in compagnia del fidanzato Scooter Braun. Lei indossa un abito trasparente argentato, lui un completo nero: entrambi mano nella mano si sono scambiati sguardi complici e sorrisi davanti ai flash. Una storia d'amore tanto chiacchierata quella fra la star di "Euphoria" e l'imprenditore: la scintilla sarebbe scoccata nel giugno 2025, durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Dopo mesi di incontri a New York e Los Angeles, i due hanno ufficializzato il loro amore prima con un carosello di fotografie del Coachella Festival e poi sul red carpet della premiere della terza stagione di "Euphoria".
Scooter Braun, nato Scott Samuel Braun, ha 45 anni ed è una delle figure più potenti dell’industria musicale, noto per aver scoperto Justin Bieber e lavorato come manager per artisti quali Ariana Grande, Kanye West, Martin Garrix e Carly Rae Jepsen. Candidato a un Grammy Award nel 2016, Braun è fondatore della società di media e intrattenimento SB Projects e cofondatore, insieme al produttore di Hollywood David Maisel, della casa di produzione di film d’animazione Mythos Studios. Nel 2013 è stato inserito nella lista Time 100 delle "persone più influenti del mondo".
Braun, nel corso degli anni, è finito al centro di numerose controversie, tra cui la battaglia legale con Taylor Swift. Nel 2018, dopo la pubblicazione di "Reputation", Taylor Swift aveva lasciato la Big Machine Records, dove aveva registrato i suoi primi sei album, passando alla Republic Records. Scooter Braun, a quel punto, acquisì i suoi master esercitando il controllo su gran parte del suo lavoro. Dopo sette anni di battaglia legale Taylor Swift ha riacquistato, nel 2025, i propri master. Il caso fece talmente tanto clamore che uscì un documentario dedicato, "Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood".