Venezia 83, Sydney Sweeney "trasparente" al Lido. Al suo fianco c'è Scooter Braun

Sydney Sweeney incanta l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia in compagnia del fidanzato Scooter Braun. Lei indossa un abito trasparente argentato, lui un completo nero: entrambi mano nella mano si sono scambiati sguardi complici e sorrisi davanti ai flash. Una storia d'amore tanto chiacchierata quella fra la star di "Euphoria" e l'imprenditore: la scintilla sarebbe scoccata nel giugno 2025, durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Dopo mesi di incontri a New York e Los Angeles, i due hanno ufficializzato il loro amore prima con un carosello di fotografie del Coachella Festival e poi sul red carpet della premiere della terza stagione di "Euphoria".