02 settembre 2023 11:35

Venezia 80, Caterina Murino sfila sul red carpet con il suo bassotto

A Venezia 80 la madrina della Mostra del Cinema Caterina Murino sfila sul red carpet con il suo bassotto Sole. Spesso l’attrice è stata testimonial di campagne contro l’abbandono e in generale di sensibilizzazione nei confronti degli animali come quella partita all’inizio di questa estate, dal titolo "Stai con me". "Sole tu sei il simbolo dell'amore per tutti quegli animali uccisi e massacrati dall'ignorante mano dell'uomo. Amarena questo è per te... veglia sui tuoi piccoli adesso... Per Amarena, per la capretta per tutte quelle anime innocenti… continueremo a batterci per una giustizia e educazione in questo mondo che sembra abbia perso il senso della compassione e dell’amore", scrive su Instagram la Murino.