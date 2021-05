25 maggio 2021 16:08

Vasco Rossi sta con i Maneskin e dà dei bigotti ai francesi

Dopo aver salutato con entusiasmo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021 via social (Evviva i Maneskin, Rock’n’roll will never die), Vasco Rossi è intervenuto a gamba tesa sul presunto utilizzo di cocaina da parte di Damiano durante la diretta tv dell'evento. Sul suo account Instagram il rocker di Zocca ha postato un popolare meme, che ritrae Mick Jagger e Keith Richards che se la ridono e la scritta: "Faremo il test antidroga". A corredo gli hashtag #test, #francia, #bigotti attraverso i quali dà dei bigotti ai francesi. Molti colleghi, da Paola Turci alla stessa Victoria dei Maneskin, hanno dato il loro like al post e commentato divertiti. Poi in un video nelle storie, Vasco ha scherzato, ridendo: "Farò anche io il test anti droga".