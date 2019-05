13 maggio 2019

Un omaggio per Guccini: la botte di cioccolato del pasticciere Fiasconaro

Francesco Guccini, in visita a Palermo, ha ricevuto in omaggio una botte di cioccolato realizzata dal maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, suo amico da molti anni. La struttura è stata modellata a mano, utilizzando solo cioccolato siciliano, ed è riempita con vino isolano. Allʼesterno, poi, Fiasconaro ha aggiunto le copertine di tutti i dischi dellʼartista modenese come decorazione.

Guccini si trovava in Sicilia per partecipare a un progetto organizzato dalla Scuola di composizione, in cui ha incontrato docenti e allievi del conservatorio Alessandro Scarlatti.