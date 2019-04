Parata di star di grosso calibro per il Tribeca Film Festival di New York, che dal 25 aprile al 5 maggio offre una carrellata di film e documentari da non perdere. Da Margot Robbie protagonista di "Dreamland" a Jared Leto col documentario "A Day in the Life of America" e poi Alec Baldwin e la moglie Hilaria, Robert De Niro, Rami Malek, Sting, Amber Heard...