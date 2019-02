Trent anni fa i Bros sognavano di diventare famosi: guarda come sono oggi

Nel 1988 cantavano "When Will I Be Famous?", una hit nella quale si chiedevano quando sarebbero diventati famosi e quando avrebbero visto la loro foto sul giornale. In realtà i Bros celebri lo diventarono proprio con quel pezzo, tanto da vincere un Grammy come miglior gruppo esordiente, ma la loro stella non brillò a lungo e nel 1991 si sciolsero. Ora Matt e Luke Goss sono ricomparsi sul palco della O2 Arena di Londra per i Brit Awards. Gli anni sono passati, ma lo stile rimane.