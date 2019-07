Toni Servillo diretto da Igort è un sicario da fumetto: guarda le prime immagini

Sono state presentate alla Casa del Cinema le prime immagini di "5 è il numero perfetto" di Igort, unico film italiano in concorso alla 16.ma edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre). Un'anteprima dalla quale emerge chiaramente l'anima fumettistica da cui deriva il film, adattamento dell'omonima graphic novel di Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, fumettista e romanziere italiano, per la prima volta alla regia (sarà nelle sale dal 29 agosto). Si tratta di un affresco napoletano dell'Italia anni 70, ma è anche una storia di amicizia, vendetta e tradimento. In una piovosa e notturna Napoli di scena nel film le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile Toni Servillo con tanto di abnorme naso adunco. Chi è Peppino? Un guappo e sicario in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione, esattamente in guerra con altri malviventi nel segno di "sangue chiama sangue". Nel film, al fianco di Toni Servillo, Valeria Golino (Rita) e Carlo Buccirosso (Totò o' Macellaio).