Snoop Dogg festeggia i 25 anni di carriera con la stella sulla Walk of Fame

Snoop Dogg ha ricevuto l'ambitissima stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, a coronamento dei festeggiamenti per i venticinque anni di carriera. Il successo lo ha baciato dal principio con il suo album di debutto "Doggystyle", balzato subito in testa alla Billboard 200 nel 1993. Da quel momento in poi ha venduto 35 milioni di album in tutto il mondo. Alla cerimonia sul marciapiede delle celebrities di Hollywood, il celebre rapper americano è stato accompagnato dal produttore musicale Quincy Jones e da Dr. Dre.