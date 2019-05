Sharon Stone topless audace: 27 anni dopo "Basic Instinct" più seducente che mai

A 27 anni di distanza da quel "Basic Insinct", il film che la consacrò, rendendola un'icona nel mondo del cinema, Sharon Stone mostra che il tempo per lei si è fermato su quel divano di intramontabile memoria. In un servizio super bollente per Vogue Portugal, dietro l'obiettivo di Branislav Simoncik, l'attrice posa in una serie di scatti ad alto tesso di seduzione, in topless, con scollatura audace e sex appeal all'enessima potenza.