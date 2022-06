13 giugno 2022 15:17

Shakira e Piqué, weekend insieme con i figli dopo l'annuncio della separazione

Prime immagini per Shakirà e Gerard Piqué dopo l'annuncio della loro separazione. I due hanno passato il weekend insieme con i figli in Repubblica Ceca dove il piccolo Milan era impegnato con una partita della squadra catalana di baseball under 10.