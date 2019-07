Scritta anti-Salvini, il cantante dello Stato Sociale pronto a cancellarla

"Questa scritta mi fa schifo e fra una settimana se è ancora lì la cancello io". Così in un post su Instagram il leader de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi ha commentato una scritta anti-Salvini comparsa nei giorni scorsi su un muro nel cuore di Bologna. "È davanti a casa mia e ogni mattina spero di trovarla cancellata", scrive il cantante bolognese a proposito del graffito 'Salvini muori' tracciato sotto i portici di via Santo Stefano durante il corteo di un centro sociale sabato scorso. "Lasciamo ad altri questo schifo e scegliamo l'intelligenza, il paradosso, l'ironia, il gioco, la poesia e la passione - aggiunge Lodo Guenzi - Anche nello scontro, soprattutto nello scontro. Perché frasi come queste sono merda fascista, e non fanno che costruire una società fascista".