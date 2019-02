Sam Smith si mostra a petto nudo: "Ho fatto pace con il mio corpo e lo celebro"

A petto nudo, in pantaloni e scalzo sulla spiaggia. Sam Smith si mette in mostra sui social e definisce questa immagine "un atto di coraggio", nel lungo e toccante post che accompagna lo scatto di Ryan Pfluger: "Alcuni potrebbero considerare narcisistico mettersi in mostra, ma se sapeste quanto coraggio ci sia voluto per farlo e se conosceste il trauma che ho vissuto da bambino riguardo al mio fisico, non pensereste in questo modo...". Il cantante 26 anni racconta della sua perenne lotta contro il suo corpo e delle difficoltà riscontrate nell'accettare il proprio aspetto: "Ieri ho deciso di reagire e di combattere il mio passato. Di recuperare il mio corpo e smettere di provare a cambiare questo petto e questi fianchi e queste curve, che mia madre e mio padre hanno creato e amato in modo incondizionato...". Un messaggio di incoraggiamento contro il body shaming, un piccolo passo per essere ogni giorno sempre meno in guerra con se stessi...