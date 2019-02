Rami Malek, ecco com era al liceo il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody

Rami Malek, che interpreta il leader dei Queen, Freddie Mercury, nel biopic "Bohemian Rhapsody" e Rachel Bilson di "The O.C." sono andati a scuola insieme, alla Notre Dame High School di Sherman Oaks, in California. L'attrice ha condiviso sui social una scatto d'annata in compagnia del collega, candidato agli Oscar come miglior attore protagonista, permettendoci di fare un salto indietro nel tempo e scoprire com'era Rami ai tempi del liceo. I due sono quasi irriconoscibili. "Ehi Rami, dove avevi preso quella catena d'oro?", scrive la protagonista della serie tv cult nella didascalia alla foto, ironizzando sullo stile dell'epoca.