Quentin Tarantino diventerà papà per la prima volta a 56 anni

Papà, per la prima volta, a 56 anni. Lo ha annunciato Quentin Tarantino, insieme alla moglie Daniella Picks, 35 anni, al magazine People, in un'intervista esclusiva. A nemmeno un anno dalle loro nozze "segrete" (avvenute nel novembre del 2018) i due neo-sposi diventeranno quindi genitori. La coppia si è conosciuta nel 2009, il loro fidanzamento però è stato ufficializzato solo nel 2017. Da lì Quentin e Daniella non hanno perso tempo, prima le nozze adesso un bebè. Tarantino che con “C’era una volta a…Hollywood”, da poco uscito in America e in arrivo in Italia il prossimo 19 settembre, è arrivato a quota nove film ha più volte dichiarato di volersi ritirare a vita privata dopo il decimo film... E il traguardo è quasi arrivato.